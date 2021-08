Der Panama-Van und sein deutscher Ableger – Camper-Neuheit Karmann Duncan

SP-X/Sprendlingen. In das boomende Geschäft mit Campingbussen steigt nun auch der französische Trigano-Konzern ein, der mittlerweile die Erwin-Hymer-Gruppe als Europas größten Caravaning-Hersteller abgelöst hat. Auf dem Düsseldorfer Caravan-Salon (28. August bis 5. September) wird die neue Marke Panama mit einem Camper-Modell auf Basis des Ford Transit Custom aus der Taufe gehoben. Der Panama-Van wird in zwei Längen und fünf Ausführungen unmittelbar nach dem Branchengipfel auch in Deutschland über spezialisierte Händler von Freizeitfahrzeugen vertrieben.

Hierzulande geht aber ebenfalls der nahezu baugleiche Karmann Duncan der Sprendlinger Trigano-Tochter Eura-Mobil an den Start. Er wird zwar auch in Spanien vom Band laufen, sich in Ausstattung, Innendekor und zum Teil im Grundriss von den Panama-Modellen B10 und B54 unterscheiden. Exakte Preise werden zwar erst zum Caravan-Salon verraten, werden aber vermutlich noch deutlich unter 50.000 Euro beginnen.

Der Zusatz „24/7/365“, der fast als Marken-Claim beim Panama-Van die Multifunktionalität und die Nutzbarkeit für jeden Tag und über das komplette Jahr hinweg unterstreichen soll, gilt natürlich auch für den Karmann Duncan. In der kürzeren, 4,97 Meter langen Version verfügt der Ford-Camper über eine klassische Aufteilung mit fünf zugelassenen Sitzen, wobei die Dreier-Mittelbank (mit zwei Isofix-Halterungen) zusammen mit den drehbaren Frontsitzen die Sitzgruppe bildet. Auf der Fahrerseite ist die Küchenzeile mit Zwei-Flammen-Kochfeld, Spüle und Kühlschrank eingebaut. Dort wird in einer Führungsschiene auch der verschiebbare Tisch eingehängt.

Dank eines nach vorne öffnenden Aufstelldachs können bis zu vier Personen in dem Fahrzeug übernachten. Der modulare Kofferraum offeriert bis zu 2.200 Liter Fassungsvermögen. Eine Außendusche ist an Bord, und in der längeren, 5,34 Meter messenden Ausführung, bei der sich das Aufstelldach nach hinten öffnet, ermöglicht Karmann in einer eigenen Grundriss-Variante mit einer im Heck platzierten Küche sogar einen abtrennbaren Toilettenraum.

Michael Lennartz/SP-X