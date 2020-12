Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Dearborn/USA. Um die Leistungsfähigkeit elektrischer Antriebssysteme zu demonstrieren, hat Ford einen 1.044 kW/1.419 PS starken Elektro-Rennwagen namens Mustang Mach-E 1400 aufgebaut. Noch in diesem Jahr soll der Hochleistungsstromer bei einem Nascar-Rennen debütieren.

Basis für das Einzelstück ist der Mustang Mach-E GT, der 2021 auch in Deutschland auf den Markt kommen wird. Doch statt der zwei Motoren der Serienversion sind im 1400 sieben Motoren im Einsatz. Dank drei Motoren an der Vorder- sowie vier Motoren an der Hinterachse kann der schnelle Stromer sowohl mit Front-, Heck- oder Allradantrieb gefahren werden. Dank des hochvariablen Antriebs eignet er sich für Hochgeschwindigkeitsrennen als auch Drift-Wettbewerbe. Das Fahrzeug verfügt über eine rund 57 kWh große Batterie aus Nickel-Mangan-Kobaltzellen

Konkrete Fahrleistungswerte bleibt Ford schuldig, erwähnt wird jedoch, dass das spezielle Aerodynamik-Design bei 257 km/h für eine Tonne Abtrieb sorgt. Sein Performance-Potenzial soll der 1400 bei den im Rahmen von Nascar-Rennen abgehaltenen Gymkhana-Drift-Wettbewerben unter Beweis stellen.

Mario Hommen/SP-X