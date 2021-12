Der macht auf sportlich – Toyota Yaris GR Sport

Toyota setzt beim Yaris mit einer neuen Ausstattungsvariante auf eine sportlichere Optik. Wer mehr Leistung will, muss aber zum richtigen GR greifen.

SP-X/Köln. Der Toyota Yaris ist ab Mitte 2022 auch in der Version „GR Sport“ erhältlich. Diese Ausstattungsvariante wartet unter anderem mit einer Zweifarblackierung mit schwarzen Akzenten, 18-Zoll-Alus und einem Diffusor am Heck auf. Rote Nähte an Lenkrad, Schalthebel und Sitze sowie das GR-Logo auf Kopfstützen, Startknopf und Instrumentenanzeige sollen auf Toyotas Sportabteilung Gazoo Racing hinweisen. Für den Vortrieb stehen der 1,5-Liter-Benziner mit 92 kW/125 PS oder der 1,5-Liter-Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 85 kW/116 PS zur Wahl. Als Yaris GR Sport verfügt der Kleinwagen über eine modifizierte Vorder- und Hinterradaufhängung und eine elektronische Servolenkung.

Wie etwa beim kompakten Corolla oder SUV C-HR in der GR Sport-Linie dürfte der Preisausschlag zur Ausstattungslinie „Comfort“ ca. 6.000 Euro betragen, so dass der Yaris GR Sport ab rund 25.000 Euro in der Preisliste stehen wird. Der 192 kW/261 PS starke Yaris GR kostet dagegen mindestens 38.500 Euro.

Elfriede Munsch/SP-X