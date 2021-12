Das Wachstum geht weiter – E-Auto-Zulassungen

SP-X/Bergisch Gladbach. Die E-Auto-Neuzulassungen werden in diesem Jahr auf Rekordniveau steigen. Eine Prognose des Center of Automotive Management (CAM) rechnet mit 350.000 reinen E-Mobilen, was einem Plus von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Marktanteil der Batterie-Pkw steigt dadurch von 6,7 auf 13 Prozent. Treiber ist neben der Mitte 2020 erhöhten Umweltprämie die zunehmende Verfügbarkeit entsprechender Modelle.

Durch das anhaltende Wachstum wird Deutschland hinter China und den USA 2021 der größte Einzelmarkt für E-Autos. In China rechnet das CAM mit 2,7 E-Auto-Neuzulassungen, in den USA mit 440.000 Einheiten.

Für 2022 prognostizieren die Experten eine weitere Steigerung der E-Auto-Neuzulassungen auf 450.000 Fahrzeuge. Dazu kommen 400.000 Plug-in-Hybride. Der Gesamtmarkt könnte sich erholen und auf 3,25 Millionen Neuwagen wachsen.

Holger Holzer/SP-X