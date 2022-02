Das ist sein Preis – Opel Astra Sports Tourer

Als Sports Tourer bietet der neue Astra eine deutlich längere Karosserie und mehr Platz für Gepäck. Der Aufpreis für dieses Plus bleibt moderat.

SP-X/Rüsselsheim. Für die Kombiversion des neuen Opel Astra gibt es nun einen offiziellen Preis: Exakt 23.565 Euro ruft der Rüsselsheimer Autobauer für die Sports Tourer genannte Karosserievariante in der namenlosen Basisausstattung in Kombination mit dem 81 kW/110 PS starkem 1,2-Liter-Benziner auf. Gegenüber dem kürzeren Fünftürer ist das ein Plus von exakt 1.100 Euro. Zur Serienausstattung gehören eine im Verhältnis 40:20:40 vorklappbare Rücksitzlehne mit Easy-Fold-Funktion, rundum LED-Leuchten, ein digitales Kombiinstrument, 10-Zoll-Touchscreen fürs Infotainmentsystem, Klimaautomatik und ein recht umfangreiches Sicherheitspaket.

Neben der Basisausstattung werden für den Sports Tourer die Niveaus Edition, Elegance, GS Line und Ultimate angeboten. Bei den Antrieben stehen der 1,2-Liter-Dreizylinder in den Ausbaustufen mit 81 kW/110 PS und 96 kW/130 PS sowie ein 1,5-Liter-Diesel mit ebenfalls 130 PS zur Wahl. Diesel und der stärkere Benziner lassen sich alternativ zum Handschaltgetriebe mit einer 8-Stufen-Automatik kombinieren. Teuerste Version mit konventionellem Antrieb ist der Diesel mit Automatik in der Ausstattung Ultimate für 39.780 Euro. Nochmals teurer wird der Astra Sports Tourer als Plug-in-Hybrid mit 133 kW/180 PS Systemleistung und 60 Kilometer E-Reichweite. Hier starten die Preise bei 35.800 Euro, als Ultimate sind es 44.410 Euro.

Der Astra Sports Tourer streckt sich auf eine Länge von 4,64 Metern und ist damit 6 Zentimeter kürzer als der Vorgänger; beim Radstand hat er jedoch um 5,7 Zentimeter zugelegt. Gewachsen ist auch das Kofferraumvolumen. Es beträgt bei den konventionell angetriebenen Modellen je nach Sitzkonfiguration zwischen 608 und 1.634 Litern, beim PHEV sind es zwischen 548 und 1.574 Liter.

Mario Hommen/SP-X