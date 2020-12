Archivierter Artikel vom 27.05.2020, 10:07 Uhr

SP-X/München. Der BMW X2 ist ab sofort auch mit Plug-in-Hybridantrieb zu haben. Als xDrive25e kommt die Coupévariante des X1 auf eine Systemleistung von 162 kW/220 PS und eine elektrische Reichweite von 53 Kilometern (WLTP). Den Kraftstoffverbrauch gibt der Hersteller mit 1,7 Litern auf 100 Kilometern an, die CO2-Emission mit 38 Gramm pro Kilometer.

Die Rolle des Verbrenners spielt ein 1,5-Liter-Dreizylinderbenziner mit 92 kW/125 PS, der seine Kraft an die Vorderräder überträgt. An der Hinterachse arbeitet ein 70 kW/95 PS starker E-Motor, so dass beide Triebwerke gemeinsam einen Allradantrieb bilden. In gleicher Konfiguration kommt die Technik bereits im Schwestermodell X1 zum Einsatz. Die Preise für die neue X2-Version starten bei 47.250Euro.

Holger Holzer/SP-X