Corona-Effekt gut sichtbar – Grafik: Autokino-Besucher

Autokinos haben in Deutschland ein kleines, aber treues Publikum. Nur in besonderen Zeiten finden vielmehr Menschen diese Art des Filmschauens attraktiv.

SP-X/Köln. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2019 dümpelte in Deutschland die Anzahl der Autokino-Besucher im Schnitt bei jährlich rund 300.000. Erst mit den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie unter anderem mit geschlossenen Kinosälen schossen die Besucherzahlen in die Höhe. 2020 zählten die Autokinos rund 1,2 Millionen Beuscher. Mit den Corona-Lockerungen sank allerdings die Attraktivität dieser Art des Kinobesuchs. Im Folgejahr fuhren nur rund 621.000 Autofahrer in die Freiluftkinos.

Elfriede Munsch/SP-X