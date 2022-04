Coins fürs Stromern – Jeep belohnt das Laden

SP-X/Rüsselsheim. Jeep legt für seine Plug-in-Modelle von Renegade, Compass, Wrangler und dem neuen Grand Cherokee in Zusammenarbeit mit Kiri Technologies ein Bonusprogramm auf. Fahrer, die regelmäßig laden, erhalten „KiriCoins“, eine digitale Währung, mit der Waren und Dienstleistungen erworben werden können. In der „Jeep“-App können die Kunden ihr KiriCoin-Guthaben, ihre Ladeleistung und ihren Fahrstil in Echtzeit einsehen.

Auch andere Hersteller bieten solche Bonusprogramme, um die Fahrer von Plug-in-Hybriden zum regelmäßigen Laden zu animieren. Hintergrund ist, dass viele Plug-in-Hybrid-Fahrer den Verbrauchsvorteil der Teilzeitstromer nicht nutzen. Aktuell steht die staatliche Förderung von Plug-in-Hybriden vor dem Aus.

Elfriede Munsch/SP-X