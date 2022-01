Chinesen bauen Italo-Diva in der Eifel – De Tomaso P72 kommt 2023

SP-X/Hongkong. Die Mitte 2019 offiziell wiederbelebte italienische Automarke De Tomaso will ab Sommer 2023 erste Exemplare des neuen Sportwagens P72 an Kunden ausliefern. Die Fahrzeuge sollen in Handarbeit vom deutschen Zulieferer Capricorn gefertigt werden, der auch für die Entwicklung von Chassis und Fahrwerk verantwortlich zeichnet und Mehrheitseigner des Nürburgrings ist.

Bis zum Sommer soll im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft am Nürburgring eine neue Halle für die P72-Produktion entstehen. Ursprünglich hatte der Inhaber der De-Tomaso-Markenrechte, die in Hongkong ansässige Firma ITV (Ideal Venture Team), den Bau einer auf 72 Exemplare limitierten Kleinserie durch einen Partner in den USA geplant.

Details zu den technischen Daten des P72 werden weiterhin nicht verraten. Der Preis wurde 2019 mit einer Million US-Dollar angegeben, was nach aktuellem Wechselkurs umgerechnet rund 880.000 Euro entspricht.

Mario Hommen/SP-X