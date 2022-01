Chinesen auf dem Vormarsch – Innovationsstärkste Automarken

Chinesische Autohersteller schließen zunehmend zu den Weltmarktführern der Branche auf. Dieser Expansionshunger schlägt sich auch in der Innovationskraft nieder.

SP-X/Bergisch-Gladbach. Mit BYD, Great Wall (GWM) und Geely haben sich gleich drei Hersteller aus China in den Top Ten der weltweit Innovationsstärksten Autokonzerne etablieren können, wie aus dem neuen Innovations-Report des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach hervorgeht. Im Vergleich zur Periode 2016/18 ist die Punktezahl von BYD im CAM-eigenen Innovationsindex um 303 Prozent auf 127 gestiegen. Im Vergleich zur Periode 2019/21 konnte BYD damit von 20 auf Rang 8 vorrücken. Great Wall legte um 164 Prozent auf 116 Punkte zu und kletterte von 18 auf Platz 9. Geely allerdings rutschte von vormals Position 6 auf Rang 10. Die Punktezahl des Mutterkonzerns von Volvo verringerte sich um 15 Prozent auf 100.

Den deutlichen Aufstieg von BYD erklärt das CAM vor allem mit einer breiten Elektrooffensive, die zu einem frühen Zeitpunkt eine Vielzahl rein elektrischer Fahrzeuge (BEV) in diversen Segmenten hervorgebracht hat. Das Plus von mehr als 160 Prozent bei Great Wall wird unter anderem mit serienreifen Weltneuheiten wie der gestenbasierten autonomen Ausparkfunktion im Wey Mocha (2021) begründet.

Innovativster Autokonzern mit 366 Punkten (-11 %) bleibt VW, während BMW (282/+37 %) und Daimler 269/-20 %) die Ränge zwei und drei getauscht haben. Vierplatzierter Autobauer ist Tesla (199/+37 %), dahinter folgen Hyundai (141/+16 %), Ford (138/+103 %) sowie Stellantis (136/+24 %) auf dem 7. Platz.

Mario Hommen/SP-X