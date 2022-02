China ist zuhause eine Macht – E-Autohersteller

SP-X/Bad Soden. Fast jedes zweite weltweit verkaufte E-Auto stammt aus China. Die dortigen Hersteller haben sich, Daten des Beratungsunternehmens Jato zufolge, einen Anteil von 45 Prozent am Weltmarkt erarbeitet. Der lag in den ersten neun Monaten 2021 bei rund 2,97 Millionen vollelektrischen Modellen. Der Großteil der chinesischen Fahrzeuge – rund 95 Prozent – bleibt bislang im Heimatland, was sich nach Einschätzung der Experten aber künftig ändern könnte. Die hohen Verkaufszahlen seien ein klarer Hinweis darauf, was auf uns zukommen könnte, wenn die Staaten auf der ganzen Welt den Umstieg von Verbrennern auf Elektromobilität weiter vorantreiben.

China ist nicht nur bei den Verkäufen Nummer eins, sondern auch in der Produktion. Sechs von zehn bis September weltweit ausgelieferte E-Autos wurden in China montiert. Neben den heimischen Marken produzieren vor Ort unter anderem auch westliche Hersteller wie BMW, Polestar, Volvo und Tesla. Fast die Hälfte der in den ersten neun Monaten verkauften Tesla-Modelle stammt aus der Gigafactory in Shanghai.

Holger Holzer/SP-X