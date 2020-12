Cabrioverdeck besser ohne Hochdruck pflegen

Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 12:35 Uhr

München (dpa/tmn). Wer sein Cabrio über den Winter einmotten will, muss sich auch um das Verdeck kümmern. Wie vor jedem automobilen Winterschlaf ist auch ein Cabrio vorher gründlich zu waschen und zu reinigen. Zur Unterboden- und Motorwäsche rät der Tüv Süd ebenfalls.

Am besten lässt sich ein Stoffverdeck mit klarem Wasser reinigen. Beim Entfernen von Flecken dabei am besten auf die Angaben des Herstellers achten. Vorsicht ist bei Hochdrucklanzen angebracht: Stoffdächer sollten Cabriofans damit nicht waschen. Bei falscher Anwendung riskieren sie Schäden an den weichen Materialien und zerstören die Imprägnierung.

Für die Durchfahrt einer Waschanlage seien moderne Verdecke aber in der Regel gerüstet. Im Zweifel lieber vorher noch mal in die Betriebsanleitung des Autos schauen. Ist das Cabrio trocken, lassen sich die Dichtungen an Rahmen, Türen und Fenstern mit Pflegemitteln aus dem Zubehör-Shop behandeln. Die sind oft auf Silikonbasis hergestellt.

© dpa-infocom, dpa:201119-99-389565/2