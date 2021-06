Vielleicht ist in Bremen die Polizei besonders streng. Oder die Autofahrer nehmen es mit den Verkehrsregeln nicht so genau. Als Punktesünder belegen Bremer Autofahrer jedenfalls einen Spitzenplatz.

SP-X/München. Relativ gesehen ist Bremen die Hochburg der sündigen Autofahrer. Wie eine Auswertung des Vergleichsportals Check24 zeigt, gaben vergangenes Jahr in dem kleinsten Bundesland 7,2 Prozent der Kfz-Versicherungskunden an, mindestens einen Punkt in Flensburg zu haben. Danach folgen Nordrhein-Westfalen (6,9 %) sowie Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mit je 6,7 Prozent. Die wenigsten Punktesünder stellen demnach die Einwohner Berlins (4,7 %) sowie Hessen (5,3 %) und Thüringen (5,7 %). Der Bundesdurchschnitt liegt bei 6,2 Prozent.

Die Altersgruppe mit den häufigsten Einträgen sind nach dieser Auswertung 20 bis 29 Jahre alte Fahrzeughalter, von denen fast jeder Zehnte (9,3 %) Punkte im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes bestätigt. Bei den über 70 Jahre alten Versicherungsnehmern waren es nur 3,1 Prozent.

Mario Hommen/SP-X