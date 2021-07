Brabus bringt Mercedes GLE und GLS auf 800 PS

Archivierter Artikel vom 01.06.2021, 16:35 Uhr

Bottrop (dpa/tmn). Leistungssteigerung für zwei Geländewagen: Brabus bietet mehr Rums für die 450 kW/612 PS von Mercedes GLE 63 S AMG und GLS 63 AMG. Wie das Bottroper Unternehmen mitteilt, holt es aus dem vier Liter großen V8-Motor weitere 138 kW/188 PS und schreibt 588 kW/800 PS in den Fahrzeugschein.

Das maximale Drehmoment klettert dabei um 150 auf 1000 Nm. Entsprechend besser beschleunigen die beiden Dickschiffe. Der GLE schafft den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 in 3,4 und der GLS in 3,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt in beiden Fällen allerdings wie bei AMG bei 280 km/h. Im Mittel verbraucht der GLE nach Norm 11,5 Liter (262 g/km CO2). Für den GLS nennt Brabus 11,9 Liter und 273 g/km. Der Preis für das Tuning beginnt dem Unternehmen zufolge bei 26 061 Euro für die Leistungssteigerung.

Dazu lassen sich noch unter anderem Anbauteile aus Karbon und ein neu abgestimmtes Fahrwerk mit Rädern von bis zu 24 Zoll ordern. Zudem gibt es im Angebot ein neues Leder-Interieur, ein Klappenauspuff und Karbonzierteile für den Innenraum. Komplettfahrzeuge bietet der Hersteller als Brabus 800 beim GLE S 63 AMG für 299 000 Euro und beim GLS 63 AMG für 308 968 Euro an.

