Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 10:07 Uhr

SP-X/Köln. Seit vielen Jahren verläuft die Zahl der Carsharing-Nutzer in Deutschland in nur eine Richtung: steil nach oben. 2019 hat diese Wachstumskurve allerdings einen Knick bekommen. Zum ersten Mal war die offizielle Nutzerzahl rückläufig, wie eine von Statista veröffentlichte Erhebung des Bundesverbands CarSharing zeigt. Wurden 2018 noch 2,46 Millionen registrierte Nutzer gezählt, sank die Zahl ein Jahr später auf 2,29 Millionen.

Grund für den Rückgang um fast 7 Prozent ist die Zusammenführung der Kundendaten der beiden bisherigen Marktführer Car2go und DriveNow, die nun ihr Angebot unter dem Namen Share Now bündeln. Aufgrund vieler Doppelungen der zuvor getrennt registrierten Nutzer hat sich ihre Gesamtzahl verringert.

Der Carsharing-Markt wird in stationsbasierte sowie stationsunabhängige Anbieter wie Share Now unterteilt. Während in der ersten Gruppe zum Stichtag 1. Januar 2020 rund 710.000 Fahrberechtigte registriert waren (+ 9,2 %), gingen 1,58 Millionen auf das Konto der Free-Floating-Anbieter, was einem Rückgang um 12,7 Prozent entspricht. Die Zahl der Fahrzeuge ist hingegen in beiden Fällen stark gestiegen. Bei den stationsbasierten um 800 auf 12.000 sowie bei den Free-Floating-Fahrzeugen von 9.000 auf 13.400.

Mario Hommen/SP-X