BMW bleibt vorn – Zweiradmarkt mit deutlichem Plus

SP-X/Essen. Nach einem miserablen Jahresbeginn haben die Zulassungszahlen für motorisierte Zweiräder in Deutschland für das ersten Halbjahr 2021 inzwischen die Kurve ins Plus gekriegt. Der Industrieverband Motorrad (IVM) meldet für den Zeitraum von Januar bis Juni über alle Segmente ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 auf fast 115.000 Einheiten. Gut entwickelt haben sich laut IVM mit einem Zuwachs von rund 14,5 Prozent die Leichtkraftroller bis 125 Kubikzentimeter (fast 17.000 Einheiten); auch die Leichtkrafträder (rd. 17.500 Stück) lagen mit einem Plus von 9,25 Prozent über den Krafträdern (+ 0,7 % auf 71.400 Stück). Die Kraftroller (9.130 Einheiten) verbuchten ein Minus von 1,3 Prozent.

Bei den nach wie vor übermächtigen Krafträdern konnte der langjährige Marktführer BMW seine Dominanz ausbauen: Die Zahl der Neuzulassungen stieg von rd. 16.000 auf gut 18.700 Einheiten, der Marktanteil legte von 22,7 auf 26,2 Prozent zu. Noch stärker – allerdings auf weit niedrigerem Niveau – wuchs Ducati, nämlich um ein ganzes Drittel, Marktanteil jetzt 5,5 Prozent (gut 3.900 Stück). Die BMW-Verfolger Honda, Kawasaki und KTM blieben mehr oder minder auf Vorjahresniveau, Yamaha und Harley-Davidson auf Rang fünf bzw. sechs büßten ein Viertel bzw. fast ein Drittel der Vorjahreszulassungen ein.

Stückzahl-Königin ist weiterhin die BMW R 1250 GS mit fast 6.600 Einheiten vor den beiden Kawasaki-Modellen Z 900 (2.6669) und Z 650 (2.048). Sehr gut abgesetzte Neumodelle für 2021 sind die BMW R 18 (1.071 Stück, Rang 12), die KTM 890 Duke (1.020 Stück, Rang 14), die Ducati Multistrada V4 (712 Stück, Rang 25) und die Triumph Trident 660 (621 Stück, Rang 33). Die sehr guten Zahlen der Aprilia 660 (620 Stück, Rang 34) trugen maßgeblich zum Absatzerfolg der italienischen Marke (+ 90 Prozent) bei.

Bei den Kraftrollern führt die Vespa GTS 300 Super mit gut 3.800 Einheiten unangefochten, während Vespa GTS Super 125 (2.800) und Vespa Primavera (2.350) gemeinsam gegen den Rest der Scooter-Welt unter den Leichtkraftrollern kämpfen. die noch junge Marke Brixton liegt mit dem Modell BX 125 (1.710) Unter den Leichtkrafträdern nur noch knapp hinter der Marktführerin Yamaha MT-125 (1.808).

Ulf Böhringer/SP-X