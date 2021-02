SP-X/Heidelberg. Die B-Klasse von Mercedes ist das Automodell mit den ältesten Nutzern in Deutschland. Wie eine Auswertung der über das Vergleichsportal Verivox vergangenes Jahr der am häufigsten versicherten Pkw-Baureihen ergab, waren die Versicherungsnehmer der B-Klasse im Schnitt 59,1 Jahre alt. Dahinter folgen die Modelle Skoda Yeti (58,9) und Toyota RAV4 (57,1). Auf die jüngsten Nutzer kann die Marke Seat verweisen. So sind die Fahrer eines Leon lediglich im Durchschnitt 41 Jahre alt, die des Ibiza 42,2 Jahre. Dahinter folgt auf Rang drei der BMW 1er mit durchschnittlich 43,4 Jahre alten Fahrern.

Das Durchschnittsalter aller in den Top 100 vertretenen Seat-Modelle liegt bei 43,5 Jahren, das ist der niedrigste Wert aller Marken. Dahinter folgen Audi (45,7) und BMW (46,5). Die Marken mit den ältesten Fahrern sind Dacia und Porsche, die jeweils im Schnitt auf 53,0 Jahre kommen. Auf Rang drei liegt Suzuki, hier liegt der Altersschnitt bei 52,8 Jahren.

Mario Hommen/SP-X