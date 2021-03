SP-X/Hannover. Die Nutzfahrzeugsparte von VW hat das Angebot für den neuen Caddy um die große Karosserievariante Maxi erweitert. Dank seines von 2,76 auf 2,97 Meter verlängerten Radstands bietet die auf insgesamt 4,86 Meter gewachsene Version mehr Stauraum. Der Maxi-Karosserie wird für die Cargo- als auch die Pkw-Varianten angeboten. Letztere bietet damit einen von 2.556 auf 3.105 Liter gewachsenen Maximalstauraum. Hinter der zweiten Sitzreihe wächst das Gepäckvolumen von 1.213 auf 1.720 Liter, hinter der dritten Sitzreihe sind es 446 statt 191 Liter.

Der zusätzliche Platz kostet im Fall der Pkw-Varianten rund 2.400 Euro Aufpreis. Günstigstes Einstiegsmodell ist hier der Kombi Maxi EcoProfi in Kombination mit 84 kW/114 PS starken 1,5-Liter-Benziner für 26.400 Euro. In der Van-Variante kostet die Einstiegsversion des Caddy Maxi in der Ausstattung Life ab 30.922 Euro. Beim Cargo geht es mit der Version EcoProfi ab 23.817 Euro los. Hier wächst der Gepäckraum von 3,1 auf 3,7 Kubikmeter.

Mario Hommen/SP-X