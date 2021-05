SP-X/Brühl. Renault bringt jetzt die Neuauflage des Kangoo auch in Deutschland auf den Markt. Den vorläufigen Einstiegspreis markiert die Launch-Ausstattung „Edition One“, die in Kombination mit dem 75 kW/100 PS starken Benziner TCe 100 ab 23.800 Euro angeboten wird. Zur Ausstattung gehören LED-Scheinwerfer sowie eine Reihe von Assistenzsystemen wie Fußgängererkennung, Spurhalte-, Müdigkeits- und ein bei Bedarf auch in die Lenkung eingreifender Tot-Winkel-Warner. Außerdem ist das Radio R&Go mit Konnektivitätstechnik an Bord, das es mit dem Nutzer erlaubt, mit gleichnamiger App sein Smartphone wie ein Infotainmentsystem im Fahrzeug einzusetzen. Neben dem Basismotor stehen für die dritte Generation des Hochdachkombis noch ab 24.900 Euro der TCe 130 sowie ab 26.300 Euro der Diesel dCi 95 zur Wahl.

Die beiden letztgenannten Antriebe sind alternativ auch mit der höheren Ausstattung Intens bestellbar. Hier gehören zusätzlich 17-Zoll-Leichtmetallräder, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie ein Infotainmentsystem mit großem 8-Zoll-Display und integrierter Navigation zum Ausstattungsumfang. Der Kangoo Intens kostet mit Benziner 26.700 Euro und mit Diesel 28.100 Euro.

Mario Hommen/SP-X