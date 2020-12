Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 16:07 Uhr

Bereits seit einigen Jahren vertreibt der SAIC-Konzern in Großbritannien Autos unter der Marke MG. Jetzt wagen die Chinesen den Sprung nach Festlandeuropa.

SP-X/Eschborn/Amsterdam. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) hat den Anglo-chinesischen Stromer MG ZS EV in seiner Liste förderfähiger E-Autos aufgenommen. Demnach wird es das Kompakt-SUV in den beiden Ausstattungsversionen Comfort und Luxury geben. Sie werden in der Bafa-Liste mit Nettopreisen von 27.577,59 und 29.301,72 Euro geführt. Mit 16 Prozent Mehrwertsteuer werden daraus 31.990 beziehungsweise 33.990 Euro. Wer den Umweltbonus bei der Bafa beantragt, kann von den Kaufpreisen jeweils rund 9.500 Euro abziehen.

Das 4,31 Meter lange Crossover wird von einem 105 kW/143 PS und 353 Newtonmeter starken E-Motor angetrieben. Strom kommt aus einer 44,5 kWh großen Batterie, die Reichweite gibt MG mit 263 Kilometer (WLTP) an. Als Sprintzeit werden 8,2 Sekunden und 140 km/h Höchstgeschwindigkeit genannt. Eine 80-Prozent-Ladung mit Gleichstrom soll in 40 Minuten möglich sein.

Der ZS EV bietet in beiden Versionen unter anderem Klimaanlage, Infotainmentsystem mit Navi, DAB und Konnektivitätstechnik, Abstandstempomat, Parkpiepser, Keyless-Entry und Lederlenkrad. Besonderheiten der Luxury-Ausstattung sind Regensensor, größere 17-Zoll-Leichtmetallräder, Rückfahrkamera, Panorama-Glasdach, elektrische Sitzverstellung, Sitzheizung. MG gewährt 5 Jahre Garantie und 150.000 Kilometer auf das gesamte Fahrzeug sowie 8 Jahre auf die Batterie.

Mario Hommen/SP-X