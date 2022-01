Autonomie für Vinfast – ZF auf der CES

SP-X/Las Vegas. Der vietnamesische Autohersteller Vinfast rüstet seine E-Mobile mit automatisierten Fahrfunktionen aus. Der südostasiatische Newcomer setzt dabei auf die Systeme des deutschen Zulieferers ZF, wie beide Unternehmen nun im Rahmen der Elektronikmesse CES in Las Vegas bekannt gegeben haben. ZF liefert mehrere Kamera-, Radar- und LiDAR-Sensoren sowie die zentrale Steuerung der Sensoren. Zunächst soll so das teilautomatisierte Fahren auf Level 2+ möglich sein, bei dem Spurhalteassistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung und weitere Assistenten intelligent miteinander verknüpft werden, so dass der Fahrer kurz die Hände vom Steuer nehmen kann.

Später soll mit der Technik auch das hochautomatisierte Fahren auf Level 3 möglich sein, das es dem Fahrer erlaubt, sich vorübergehend ganz vom Verkehr abzuwenden. Dazu zählt auch das automatisierte Parken, das sich auf die Fahrzeugsensorik stützt und nicht auf vorher kartierte und instrumentierte Parkstrukturen. Darüber hinaus arbeitet ZF an einem vollautomatisierten Level-4-System, das ebenfalls im Rahmen einer Partnerschaft mit Vinfast eingeführt werden soll.

Vinfast will noch in der ersten Jahreshälfte 2022 mit zwei SUV-Modellen in Europa und den USA auf den Markt kommen. Neben ZF haben sich die Vietnamesen dafür die Unterstützung weiterer renommierter Partner gesichert. Für das Design etwa sind Pininfarina und Torino zuständig.

Holger Holzer/SP-X