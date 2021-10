Autonom, elektrisch, klimaneutral – Volvo aus Grünstahl

SP-X/Göteborg. Die Volvo Group hat das weltweit erste aus fossilfrei hergestelltem Stahl bestehende Fahrzeug vorgestellt. Es handelt sich um einen autonom fahrenden und rein elektrisch angetriebenen Minentransporter. Für den Bau wurde Stahl des schwedischen Stahlkonzerns SSAB verwendet wurde, bei dessen Herstellung man vollständig auf fossile Energieträger verzichtete. Bei dem 8,2 Tonnen schweren Gefährt entfallen rund drei Tonnen auf das klimafreundlich produzierte Metall.

Laut Volvo bietet der von SSAB gelieferte grüne Stahl die gleiche Qualität und lässt sich mit den gleichen Maschinen verarbeiten wie konventionell produzierter Stahl. Mit diesem ersten Prototyp will der Hersteller zeigen, dass es bereits Möglichkeiten gibt, grünen Stahl in der Fahrzeugproduktion einzusetzen. Die Dekarbonisierung der Produktion sei ein Schlüssel, um das von der Volvo Group selbst gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.

Diese erste Konzept-Maschine wurde in Volvos Baumaschinen-Werk im schwedischen Braas gefertigt. 2022 will der Konzern dort in einer Kleinserienproduktion weiterer Minentransporter aus grünem Stahl einsteigen. Eine entsprechende Massenfertigung soll folgen.

Mario Hommen/SP-X