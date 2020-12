Autobahnraststätten ermöglichen kostenloses Händewaschen

Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 11:05 Uhr

Regelmäßiges Händewaschen ist derzeit ganz besonders wichtig. An vielen Autobahnraststätten gibt es dazu nun kostenlos den Zugang zu Wasser, Seife und Papiertücher.

Bonn (dpa/tmn). An rund 330 Raststätten bundesweit können die entsprechenden Einrichtungen bis auf weiteres gratis genutzt werden, teilte die Autobahn Tank & Rast Gruppe mit.

Wer sich in einer Einrichtung der Firma Sanifair die Hände waschen will, geht nun einfach durch den geöffneten Kindereingang. Neben der Anlage gibt es per Video oder Aufsteller auch Anweisungen zum richtigen Händewaschen und damit zum Schutz vor einer Vireninfektion.

Die Tank & Rast Gruppe betreibt mit ihren Franchisepartnern nach eigenen Angaben rund 360 Tankstellen und rund 400 Raststätten.