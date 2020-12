Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 08:07 Uhr

SP-X/Friedberg. Subaru bietet ab Juli sein Sportcoupé BRZ zu Preisen ab 40.270 Euro als Sondermodell „Final Edition“ an. Wie der Name andeutet, markiert die spezielle Ausstattungsvariante den Abschied der aktuellen BRZ-Generation unter anderem vom deutschen Markt.

Zum Ausstattungsumfang des Sondermodells gehören Brembo-Bremsen mit rot lackierten Bremssätteln, 17-Zoll-Leichtmetallräder und Sachs-Stoßdämpfer. Alternativ zur serienmäßigen Lackierung in Crystal-Schwarz kann für 100 Euro Aufpreis der Außenlack „WR Blue Pearl“ bestellt werden. In Blau und Schwarz sind die Leder-Alcantara-Bezüge der Sitze gehalten, zudem finden sich an mehreren Stellen des Innenraums blaue Ziernähte. Serienmäßig an Bord sind Zwei-Zonen-Klimaautomatik und ein Infotainmentsystem. Einziger Antrieb ist ein Zweiliter-Boxerbenziner mit 147 kW/200 PS in Kombination mit manuellem Sechsganggetriebe. Für ein Automatikgetriebe werden 1.700 Euro Aufpreis fällig.

Mario Hommen/SP-X