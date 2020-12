Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 11:15 Uhr

Neuer A3

Audi startet vierte Generation Anfang Mai

Audi schenkt dem A3 etwas mehr Größe. Rund drei Zentimeter wächst der Kompakte in Länge und Breite. Was wird noch an ihm neu sein, wenn er im Mai in den Handel kommt?