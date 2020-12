Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Weiterstadt. Nach der Kombiversion des Octavia schiebt Skoda nun die Limousine nach. Der coupéhaft gezeichneteViertürer soll im Frühsommer bei den Händlern stehen. Zu Preisen ab 27.360 Euro für den 1,5-Liter-TSI mit 110 kW/150 PS startet der Verkauf. Damit ist die Limousine 700 Euro günstiger als Kombi.

Zum Markstart steht außerdem ein Zweiliter-Diesel in zwei Ausbaustufen mit 85 kW/115 PS (ab 28.380 Euro) sowie 110 kW/150 PS (ab 31.680 Euro) zur Wahl. Das Motorenangebot wird sich an dem des Genspenders VW Golf orientieren und reicht von 81 kW/110 PS bis zu 150 kW/204 PS. Die Motoren verfügen über 48-Mildhybrid-Technologie, die Diesel bekommen die neue Twindosing-Technik, die den Stickoxid-Ausstoß um 80 Prozent reduzieren soll. Außerdem tritt der Octavia als Plug-in-Hybrid und in einer Erdgasvariante an.

Die Octavia Limousine streckt sich wie der Kombi auf eine Länge von 4,69 Metern und bietet dank eines Radstands von 2,69 Metern überdurchschnittliche Platzverhältnisse. Das Kofferraumvolumen beträgt 600 Liter. Der Viertürer fährt auf Wunsch unter anderemmit einem Ausweichassistenten, Ausstiegswarner, Head-up-Display sowie Infotainment-Lösungen mit größerem Digitalcockpit und optimiertem Online-Zugang vor. Darüber hinaus sind noch einige Clever-Lösungen im Angebot wie etwa eine USB-Buchse für Dashcams am Dachhimmel oder Smartphone-Taschen auf der Rückseite der Vordersitz.

Elfriede Munsch/SP-X