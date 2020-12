Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 12:07 Uhr

Im April wurden in Europa kaum Lkw und Transporter verkauft. In Deutschland fiel das Minus aber relativ gering aus.

SP-X/Brüssel. Die Nutzfahrzeug-Nachfrage ist im April europaweit eingebrochen. Nach Daten des Branchenverbands ACEA wurden in der EU 61.369 neue Lkw, Transporter und Busse zugelassen, 67 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Besonders stark war der Rückgang in Spanien (minus 88 Prozent), Italien (minus 86 Prozent) und Frankreich (minus 82 Prozent). In Deutschland wurden 45 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft, mit 19.455 Neuzulassungen gab es hier das einzige fünfstellige Ergebnis in der 27er-EU.

Die Gesamtjahresbilanz auf dem europäischen Nutzfahrzeugmarkt fällt ebenfalls negativ aus. In den ersten vier Monaten wurden 473.910 Einheiten neu zugelassen, rund 35 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019.

Holger Holzer/SP-X