Alternative Antriebe stark gefragt – Neuwagenkauf und Ukraine-Krise

Die Ukraine-Krise lässt die Spritpreise explodieren. Das sorgt für ein deutlich steigendes Interesse an Autos mit alternativen Antrieben.

SP-X/Köln. Aufgrund der jüngst stark gestiegenen Spritpreise schwindet das Interesse deutscher Autokäufer an Dieseln und Benzinern weiter. Wie die Online-Fahrzeugvermittler MeinAuto.de berichtet, sind seit Anfang März nur noch 12 Prozent der Kunden bereit, in einen Neuwagen mit Dieselantrieb zu investieren. Im Januar lag der Anteil der Dieselkunden bei 15 und im Februar bei 17 Prozent. Auch das Interesse an Benzinern ist im März im Vergleich zum Vormonat von 55 auf 52 Prozent gesunken, während die Nachfrage nach E- und Hybridantrieben von 27 auf 35 Prozent stark gestiegen ist.

Mario Hommen/SP-X