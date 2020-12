Wer eine neue Sportwagenmarke begründen will, muss klotzen statt kleckern. Entsprechend tritt Naran Automotive mit seinem ersten Modell gleich in der 1.000-PS-Liga an.

SP-X/London. Wie einst Horacio Pagani oder Christian von Koenigsegg will auch Ameerh Naran, ein Simbabwer mit indischen Wurzeln, Namensgeber einer neuen Sportwagenmarke werden. Das Erstlingswerk seiner 2017 gegründeten Firma Naran Automotive soll das für 2022 angekündigte, viersitzige Hyper Coupé The Naran werden – über 1.000 PS stark, auf 49 Exemplare limitiert und rund eine Million Euro teuer.

Schützenhilfe für das Sportwagenprojekt bekommt das Start-up unter anderem von BMW, denn unter der aerodynamisch optimierten und dramatisch inszenierten Außenhaut steckt ein 8er Coupe. Allerdings wurde das Fahrzeug nicht nur neu eingekleidet, sondern in eigentlich allen Punkten fahrdynamisch optimiert. Das trifft auch auf den BMW-Motor zu. Ausgangpunkt war der 4,4-Liter-Block, den die Bayern unter anderem im M5 und M8 verwenden. Nach einer Überarbeitung von Racing Dynamics soll das auf 5,0 Liter Hubraum gewachsene Aggregat 783 kW/1.064 PS und 1.036 Newtonmeter freisetzen und via Achtgangautomatik an alle vier Räder verteilen. Ein Sprint auf 100 km/h soll in deutlich unter drei Sekunden möglich sein, die Höchstgeschwindigkeit dürfte weit über 300 liegen.

Das Hyper Coupé soll sogar das Zeug haben, bislang schnellster viersitziger Nordschleifen-Bezwinger zu werden. Das Naran-Team kann dabei auf eine entsprechende Expertise zurückgreifen, denn an der Entwicklung des The Naran ist auch Motorsport-Experte Daniel Mense beteiligt, der vor einigen Jahren den EP9 mitentwickelt hat, mit dem der chinesische Hersteller Nio 2017 einen neuen Rundenrekord für E-Autos auf der Nordschleife eingefahren hat.

Mario Hommen/SP-X