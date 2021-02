SP-X/Stuttgart. Skoda-Autos warnen künftig vor Geisterfahrern. Die VW-Tochter hat als erster Autohersteller die cloudbasierte Bosch-Falschfahrerwarnung in ihr Infotainmentsystem integriert. Die Technik gleicht die GPS-Position des Fahrzeugs mit einer Cloud ab und soll so eine Fahrt in falscher Richtung erkennen. Ist das der Fall werden sowohl der Geisterfahrer selbst als auch andere Verkehrsteilnehmer in der Nähe gewarnt. Das System ist zunächst bei den Modellen Superb, Scala, Kamiq, Karoq und Kodiaq mit dem großen Infotainmentsystem an Bord.

Skoda ist der erste Autohersteller, der den Bosch-Assistenten in die Fahrzeug-Elektronik integriert. Als Smartphone-App ist der Helfer bereits seit 2018 zu haben, Bosch spricht von europaweit rund 2,5 Millionen Nutzern.

Holger Holzer/SP-X