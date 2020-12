Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 17:07 Uhr

SP-X/Nürnberg. Die Corona-Krise und der Lockdown zeigen Auswirkungen auf das Kaufverhalten und die Entscheidungsfindung von Autokunden in Deutschland. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Puls unter 1.050 Autofahrern, die in den vergangenen 12 Monaten ein Auto gekauft haben oder dies in den kommenden 6 Monaten planen. Speziell den Autohandel stellt die Krise vor neue Herausforderungen.

Bei den Befragten zeigt sich insgesamt eine Verunsicherung durch die Corona-Krise. Gut die Hälfte der Kaufwilligen will demnach ihre Autoanschaffung verschieben, immerhin ein Drittel diese aber direkt nach Corona nachholen. Indes zeigen 85 % Autokunden Verständnis für coronabedingte Lieferverzögerungen. Dem Autohandel empfehlen die Marktforscher, dennoch aktiv auf Verspätungen hinzuweisen und Kunden Überbrückungsangebote wie Auto-Abos oder Kurzzeitmieten zu unterbreiten.

Grundsätzlich hat durch die derzeitige „Zwangsisolation“ der Bevölkerung die Bedeutung des Internets bei der Informationssuche auch für Autokunden zugenommen. Vor allem Autoportalen, Hersteller-Webseiten, Bewertungen anderer Kunden und sozialen Netzwerken wird kundenseitig mehr Bedeutung beigemessen. 16 Prozent der Befragten gaben an, dass im Gegenzug die Bedeutung von persönlichen Verkaufsgesprächen sinken wird.

Dennoch bleibt zugleich das direkte Erleben eines Fahrzeugs für den überwiegenden Teil der Befragten wichtig. Autohäuser seien deshalb mehr denn je gefordert, Meinungsfindung im Internet und das hautnahe Erleben von Autos besser zu verzahnen. Nach Ansicht des Meinungsforschungsinstituts dürfte eine von Corona ausgehende Digitalisierung der Verkaufsprozesse einen weiteren Selektionsprozess im Automobilhandel einleiten, bei dem nicht unbedingt die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen schlagen.

Mario Hommen/SP-X