Absage wegen Delta – New York Auto Show

Die Corona-Pandemie sorgt weiter für Messe-Absagen: Nun hat der Veranstalter die Show in New York kurzfristig gestoppt.

SP-X/New York. Die New York Auto Show wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Gut zwei Wochen vor dem geplanten Start am 20. August haben die Veranstalter die große Ostküsten-Messe nun abgesagt. Hintergrund sind ein Anstieg der Infektionen mit der Delta-Variante des Corona-Virus und die damit einhergehende Verschärfung der organisatorischen Auflagen von staatlicher Seite. Bereits im vergangenen Jahr musste die Veranstaltung pandemiebedingt ausfallen, 2022 soll sie jedoch wieder stattfinden.

In New York standen in diesem Jahr unter anderem die Debüts des neuen Nissan Z sowie des Subaru WRX an. Traditionell ist die Show in der Metropole eine wichtige Verkaufsmesse für den US-Markt, die Zahl der international interessanten Modellneuheiten ist in der Regel vergleichsweise gering.

Die nächsten Position im globalen Messekalender ist die IAA in München Anfang September. Kurze Zeit später ist der Detroit-Auto-Show-Ersatz Motor Bella in Michigan angesetzt, für Ende November die Los Angeles Auto Show. Alle drei Messen finden nach aktuellem Stand statt.

Holger Holzer/SP-X