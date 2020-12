Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 12:07 Uhr

SP-X/Hannover. Im Dezember rollten die neue VW Caddy-Modelle in die Schauräume der Händler, darunter auch die Pkw-Versionen. In Verbindung mit dem 75 kW/102 PS starken Zweiliter-Diesel kostet der Familien-Caddy mindestens 29.330 Euro. Die Version mit 90 kW/122 PS startet ab rund 30.500 Euro. Die Modelle sind zum Marktstart zunächst mit kurzem Radstand verfügbar. Die Basisversion „Life“ verfügt unter anderem über Klimaanlage, 17-Zoll-Alus, höhenverstellbare Vordersitze sowie über Müdigkeitserkennung und einen Spurhalteassistenten. Die Topausstattung „Style“ (ab 33.300 Euro) wird nur mit dem stärkeren Diesel angeboten. Hier sind unter anderem eine Klimaautomatik, schlüsselloser Zugang und eine höherwertige Innenraumausstattung an Bord.

Zum Marktstart Ende des Jahres bietet VW außerdem den geschlossenen Kastenwagen (Cargo) mit dem 55 kW/75 PS-2,0-Liter-Diesel als Sondermodell „EcoProfi“ zu Preisen ab 17.895 Euro netto / 20.8663 Euro brutto an. Der Cargo startet regulär ab 19.075 Euro netto / 22.127 Euro brutto. Die Kombi-Version mit dem 102 PS-Diesel ist ab 22.910 Euro netto / 26.576 Euro brutto zu haben.

Elfriede Munsch/SP-X