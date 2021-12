Ab Neujahr Literpreise von 2 Euro – Teurer Sprit

SP-X/Stuttgart. Die Zwei-Euro-Grenze beim Spritpreis dürfte nach Silvester an vielen Autobahn-Tankstellen überschritten werden. Das prognostiziert das Vergleichsportal „Mehr-tanken“ auf Basis der Preisentwicklung der vergangenen Wochen. Im November lagen die Literkosten für Super E5 an den Autobahnen in einigen Bundesländern bereits deutlich über 1,90 Euro. Da die Spritpreise aktuell um 3 Cent pro Monat anziehen und durch die erhöhte CO2-Abgabe ab 1. Januar 2022 noch einmal um knapp 2 Cent plus Mehrwertsteuer steigen, werden 2 Euro für den Liter E5 ab Neujahr voraussichtlich keine Seltenheit mehr.

Bundesweit zogen die Literpreise im November im Vergleich zum Vormonat um 3 Cent an. Super E5 verteuerte sich von 1,71 auf 1,74 Euro. Super E10 stieg von 1,65 auf 1,68 Euro. Der Preis für einen Liter Diesel, der sich im Oktober um 12 Cent verteuert hatte, stieg im November noch einmal von 1,53 auf 1,56 Euro.

Holger Holzer/SP-X