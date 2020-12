Archivierter Artikel vom 17.07.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Weiterstadt. Skoda hat die Bestellbücher für den Kamiq in der neuen Ausstattungslinie „Scoutline“ geöffnet. Das Mini-SUV in Offroad-Optik kostet in dieser Variante in Verbindung mit dem 70 kW/95 PS starken Dreizylinder-Benziner ab rund 23.980 Euro. Erkennungsmerkmale der „Scoutline“ sind unter anderem schwarze Radhausverkleidungen, eine Frontschürze mit Unterfahrschutz und 17-Zoll-Felgen. Darüber hinaus zählen LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Aluminiumpedale, LED-Ambientebeleuchtung und Lederlenkrad zur Ausstattung. Für den Antrieb stehen alle Benziner und Diesel der Baureihe mit bis zu 110 kW/150 PS zur Wahl. Außerdem lässt sich auch die Erdgasvariante mit 66 kW/90 PS mit dem neuen Komfortniveau kombinieren (ab rund 25.200 Euro). Allrad ist nicht erhältlich.

Elfriede Munsch/SP-X