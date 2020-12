Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Köln. Den Ford Fiesta gibt es nun auch in sanft elektrifizierter Varianten. Ab sofort stehen für den Kleinwagen zwei 48-Volt-Mildhybrid-Benziner zur Wahl, bei denen ein stark ausgelegter Starter den Verbrennungsmotor beim Anfahren und Beschleunigen entlastet. Die 1,0-Liter-Dreizylinder kommen auf 92 kW/125 PS beziehungsweise 114 kW/155 PS und sind an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 4,4 beziehungsweise 4,5 Litern auf 100 Kilometern an. Erhältlich sind die neuen Motorvarianten ab der dritten Ausstattungsstufe „Titanium“, die Preise starten bei 21.250Euro beziehungsweise 22.750 Euro.

Darüber hinaus spendiert Ford dem Fiesta zum neuen Modelljahr zahlreiche kleinere Neuerungen. Unter anderem gibt es nun einen 92 kW/125 PS starken Benziner ohne 48-Volt-Technik, aber mit Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Außerdem ist ein Querverkehrswarner mit Notbremsfunktionen bestellbar, der automatische Einparkassistenten rangiert nun auch in Lücken quer zur Fahrbahn. Die offizielle Preisliste für die Baureihe startet bei 13.450 Euro, aktuell ist das Basismodell im Rahmen eines Angebots jedoch für 11.590 Euro zu haben.

Holger Holzer/SP-X