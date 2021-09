300 Kilogramm Plastikmüll geborgen – Hyundai jagt Geisternetze

SP-X/Offenbach. Um sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit zu verdeutlichen, hat Hyundai Deutschland nun das Umweltprojekt „Healthy Seas“ dabei unterstützt, vor Norderney rund 300 Kilogramm sogenannter Geisternetze aus der Nordsee zu bergen. Eingesammelt wurde der Abfall der Fischereiindustrie von Tauchern an mehreren Schiffswracks, die in 20 bis 25 Meter Tiefe vor der Insel liegen. Der Plastikmüll dient als Rohstoff für das Nylongarn Econyl, das unter anderem zur Herstellung von Fahrzeugfußmatten genutzt wird, die Hyundai in seinen Fahrzeugen einsetzt.

Mario Hommen/SP-X