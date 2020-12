Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 13:07 Uhr

SP-X/Leverkusen. Der japanische Autohersteller Mazda feiert sich und sein 100-jähriges Jubiläum in diesem Jahr nun mit der zweiten Sondermodellreihe. Die für Deutschland auf 100 Fahrzeuge limitierte Edition „100th Anniversary“ enthält neben der Topausstattung eine besondere Farbgebung.

Die Außenlackierung in Satinweiß Metallic und das burgunderrote Interieur soll an den ersten Pkw von Mazda erinnern, den R360 von 1960. Zwei Fahrzeuge nehmen beide Töne auch äußerlich auf: Das Elektroauto MX-30 (40.591 Euro in der Sonderedition) trägt die Zweifarb-Lackierung Mondsteinweiß und Burgunderrot, der Roadster MX-5 hat (35.512 Euro) ein Stoffverdeck in Burgunderrot.

Zur roten Innenausstattung gehören Leder- oder Nappaleder-Sitze, Fußmatten und Fahrzeugteppiche. Zudem sind die Fahrzeuge teilweise mit weißem Kunstleder in den Türen, an der Mittelkonsole und am Armaturenträger versehen. An mehreren Stellen – unter anderem auf Radnarbendeckeln und Kopfstützen – prangt das Logo der Sonderedition. Die Sondermodelle basieren alle auf der jeweiligen Top-Ausstattung; der Mazda2 ist so ausgestattet für 24.990 Euro erhältlich, der Mazda CX-3 kostet 29.020 Euro, der CX-30 36.056 Euro, der Mazda3 33.767 Euro, der Mazda6 45.611 Euro und für den CX-5 in der 100th-Anniversary-Edition werden 49.640 Euro fällig.

Zu jedem Fahrzeug erhält der Käufer ein Fotobuch mit den automobilen Meilensteinen von Mazda und ein 1:43 Modell des Mazda R360.

Hanne Schweitzer/SP-X