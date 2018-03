Es gibt einen Hype um Zimmerpflanzen. Neu ist an der Kultur von Kaktus und Gummibaum im Wohnraum nichts, aber das Grün war bisher eher schönes Beiwerk als hippes Must-have.

Zimmerpflanzen sind der Wohntrend 2018 – auf der Messe Ambiente wurde das deutlich.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Zimmerpflanzen sind ein Wohntrend. Das mag etwas verwunderlich klingen, denn neu ist an Pflanzen im Raum schließlich nichts. Doch auf der internationalen Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt am Main (bis 13. Februar) wird deutlich: Es soll so grün wie noch nie zu Hause werden.

Ob sich die grünen Oasen auch zu Hause durchsetzen werden? Über und über mit Pflanzen sind manche Ausstellerstände auf der Messe Ambiente zugestellt.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Möglich macht das eine breite Produktpalette, die 2018 in die Läden kommen soll. Allerdings kommt der Trend zur Zimmerpflanze weder überraschend, noch ist er vollständig neu. Seit einigen Jahren schon wächst das Interesse der Menschen am Hobbygärtnern auf Balkon, Terrasse und im Garten. Ein Fokus auf gesunde Ernährung und nachhaltiges Leben geht damit einher.

Die Aussteller auf der Messe Ambiente setzen zur Dekoration ihrer Wohnszenarien oft auf Glasgefäße, in denen die Wurzeln zu sehen sind.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Die nun folgende Entwicklung der Zimmerpflanze zum Wohntrend 2018 war letztlich nur eine Frage der Zeit. Ambiente-Leiterin Nicolette Naumann bezeichnet sie bereits als „das große Ding“. Obwohl die Messe keine Pflanzenschau ist, sind nicht nur Produkte dafür in allen Hallen präsent, sondern viele Aussteller dekorieren ihre Stände auch über und über mit dem Grün.

Erlebt ein Comeback: Hängesysteme für Pflanzen aus der Knüpftechnik Makramee.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Und in der Wohnung? „Damit möchten sich die Menschen die Natur ins Haus holen“, erläutert Juliane Dörschel, Designerin des Einrichters Lambert. „Gerade in Kombination mit Holz geschieht das derzeit in der Einrichtung.“ Auch andere natürliche Materialien wie Stein, Kork und Filz erleben ein Comeback. Die Hersteller konzentrieren sich insbesondere auf Hängesysteme – allen voran die gute alte Ampel ist zurück.

Japanische Pflanztechnik Kokedama: Pflanzen werden in gebundene Moosbälle gesetzt, die sich aufhängen lassen. Boltze zeigt ein Beispiel auf der Ambiente.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Die Aussteller selbst setzen bei ihren Ständen auf der Messe oft auf Glasgefäße, in denen die Wurzeln zu sehen sind. Ebenfalls beliebt ist eine japanische Pflanztechnik namens Kokedama: Pflanzen werden in gebundene Moosbälle gesetzt, die sich aufhängen lassen.

An ihm kommt gerade keiner vorbei: Der Kaktus ist die beliebteste Standdekoration auf der Messe Ambiente. ASA Selection zum Beispiel schmückt sein Tische damit.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Außerdem erlebt ein beliebtes, zuletzt oft als altbacken verrufenes Produkt eine Renaissance: Hängesysteme aus der Knüpftechnik Makramee.

Der Kaktus ist derzeit ein beliebtes Motiv für vielerlei Produkte: Zum Beispiel Dunoon setzt darauf.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Aber es werden auch viele Neuentwicklungen zum Aufhängen auf den Markt gebracht, die die Kultur der Pflanzen einfacher machen sollen. So kommen Ampeln auf den Markt, die heraustropfendes Wasser verhindern oder das regelmäßige Steigen auf eine Leiter zum Gießen überflüssig machen. Das Gleiche gilt für Zubehör wie Gießkannen, die selbst komplett gefüllt kein Wasser verschütten sollen.

Die gute alte Ampel für Zimmerpflanzen ist zurück – häufig mit durchdachten Bewässerungssystemen.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Noch ein Nischenprodukt, aber ebenfalls in diesem Jahr häufiger zu finden: kleine Gewächshäuser für den Wohnraum, in denen Gemüsepflanzen Bedingungen vorfinden, um auch am Fenster zu gedeihen. „Sogar Deko-Artikel für Töpfe gibt es wieder: kleine Häuschen etwa, die in den Topf gestellt werden“, ergänzt Naumann.

Lange im Wohnraum, zuletzt als altbacken verpönt: Jetzt erleben Hängeampeln aus der Knüpftechnik Makramee ein Revival.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Gibt es auch eine Trendpflanze? Naumann sieht einen Fokus auf Pflanzen, die wie Makramee in der Vergangenheit beliebt waren: der gute alte Gummibaum und die Monstera – eine Überraschung für die Trendanalystin. „Das war in meiner Jugend der Inbegriff von Spießigkeit“, so Naumann.

Wie sich die Hersteller die aktuellen Wohntrends vorstellen, zeigen sie an ihren Ständen: Boltze dekoriert diesen auf der Ambiente in Frankfurt über und über mit Pflanzen.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-

Doch wer über die Ambiente geht, sieht eigentlich nur einen einzigen Star: den Kaktus. Er steht als Dekoration in den Wohnszenarien der Hersteller. Aber auch als Motiv auf Produkten ist er beliebt: Modedesigner drucken ihn zum Beispiel auf Taschen und Shirts, er ziert Wandbilder, Kissen und Postkarten. Und sogar als Porzellanfigur steckt er in Töpfen und Hängegefäßen – für alle, die den grünen Trend zwar irgendwie mitmachen möchten, aber Pflanzen selbst nicht kultivieren wollen.

Der Kaktus ist auch als Motiv beliebt: Sogar auf Geschirr landet er, zum Beispiel beim Hersteller Kütahya.

Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn Messe Ambiente