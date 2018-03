Die Wurzeln der Cattleya brauchen viel Luft

Würzburg (dpa/tmn) – Durch Zufall sind viele schöne Dinge entdeckt worden – auch eine besonders prachtvoll blühende Orchidee zählt dazu. Es ist die Cattleya, benannt nach ihrem Entdecker, dem englischen Händler tropischer Pflanzen, Sir William Cattley. Die Orchidee blüht hierzulande meist im Winter.

Die Blüten der Cattleya (hier: Brassolaeliocattleya 'Canyon Simple') duften sehr stark, und sie sind typischerweise rosalila – was sogar als Farbbezeichnung Eingang in die Mode gefunden hat.

Foto: And – dpa