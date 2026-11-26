Black-Week-Angebote verleiten dazu, mehr in den Warenkorb zu legen als geplant. Gerade beim Ratenkauf können hohe Zusatzkosten durch Zinsen dazukommen. Worauf Verbraucher sich dabei einlassen.

Heidelberg (dpa/tmn) – Sind die Angebote rund um die Black Week verlockend, kann es im Warenkorb schon mal voller werden als geplant. Die Verbraucherzentrale Sachsen rät Käuferinnen und Käufern daher, sich vor der Shoppingtour möglichst ein festes Budget zu setzen und dieses auch einzuhalten. Denn gerade bei Zahlungsmöglichkeiten wie «Buy now pay later» wird lediglich der Zahlungszeitpunkt verschoben – mehr Geld ist dann aber oft trotzdem nicht vorhanden.

Alternativ bieten viele Händler und Zahlungsdienstleister auch Ratenzahlungen an. Wie sehr diese den Kauf allerdings verteuern, zeigt das Vergleichsportal Verivox auf – anhand eines 2.599 Euro teuren Fernsehers. Verivox hat sich bei drei großen Versandhändlern umgesehen, mit welchen Zinsen eine 48-Monats-Finanzierung bei diesem Kaufpreis beaufschlagt werden würde. Und schon da gibt es mit 10,90 Prozent, 11,49 Prozent und 18,79 Prozent deutliche Unterschiede.

Konsum besser nicht finanzieren

Bei der teuersten Finanzierung belaufen sich die Zusatzkosten durch Zinsen am Ende der Laufzeit auf 1.023 Euro. Beim zweitteuersten Angebot fallen immer noch 621 Euro Zinsen an, beim günstigsten 588 Euro. So kostet der gewünschte Fernseher schnell zwischen rund 23 und 39 Prozent mehr.

Verivox zufolge geht's zumindest etwas günstiger, wenn man das Darlehen nicht erst beim Händler einholt, sondern schon vorab Zinsen verschiedener Banken für Ratenkredite vergleicht und einen solchen möglichst günstig abschließt. Im Schnitt lägen diese für dieselbe Finanzierungssumme im Oktober Verivox zufolge nur bei rund 6,5 Prozent. Bei sonst gleichen Konditionen und gleicher Laufzeit macht das lediglich Zusatzkosten in Höhe von 347 Euro. Macht einen Vorteil von 676 Euro gegenüber dem teuersten Händlerangebot.

Verzichtbaren Konsum sollten Verbraucherinnen und Verbraucher daher besser grundsätzlich nicht auf Pump finanzieren. Wer das Geld für einen neuen, großen Fernseher nicht hat, sollte darum besser zuerst sparen und erst dann zuschlagen, wenn das Geld dafür auch wirklich vorhanden ist. Etwas anderes kann etwa gelten, wenn die Waschmaschine kaputtgegangen ist und eine neue notwendig wird. Ist in solchen Notfällen das Geld nicht sofort vorhanden, kann eine Finanzierung – dann aber möglichst händlerunabhängig – sinnvoll sein.