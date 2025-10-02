WM-Qualifikation
Rangnick verlässt Krankenhaus – Lehrgang nicht in Gefahr
Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Teamchef Österreichs hat einem Medienbericht zufolge das Krankenhaus verlassen. Bei den nächsten Spielen ist Ralf Rangnick wieder dabei.

Wien (dpa) – Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat die Unfallklinik Murnau in Bayern einem Medienbericht zufolge verlassen. Das bestätigte ein Sprecher des Österreichischen Fußball-Bundes ÖFB der Nachrichtenagentur APA. Der 67 Jahre alte Deutsche könne daher wie vorgesehen ab Montag den Lehrgang der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationspartien am 9.

