WM-Qualifikation Rangnick verlässt Krankenhaus – Lehrgang nicht in Gefahr dpa 02.10.2025, 20:06 Uhr

i Ralf Rangnick Georg Hochmuth. DPA

Der zuletzt gesundheitlich angeschlagene Teamchef Österreichs hat einem Medienbericht zufolge das Krankenhaus verlassen. Bei den nächsten Spielen ist Ralf Rangnick wieder dabei.

Wien (dpa) – Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat die Unfallklinik Murnau in Bayern einem Medienbericht zufolge verlassen. Das bestätigte ein Sprecher des Österreichischen Fußball-Bundes ÖFB der Nachrichtenagentur APA. Der 67 Jahre alte Deutsche könne daher wie vorgesehen ab Montag den Lehrgang der Nationalmannschaft für die WM-Qualifikationspartien am 9.







