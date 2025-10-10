WM-Qualifikation Rangnick nach Rekord: «Hätten noch mehr machen können» dpa 10.10.2025, 05:45 Uhr

i Österreich - San Marino Georg Hochmuth. DPA

Zehn Tore in einem Länderspiel, das hat Österreich noch nie zuvor geschafft. Ein Ex-Bundesliga-Profi trifft vierfach und Trainer Ralf Rangnick findet: «Wir hätten noch deutlich mehr machen können.»

Wien (dpa) – Österreichs Nationaltrainer freute sich nach dem Rekordsieg seiner Mannschaft gegen San Marino vor allem über die Auswirkungen für die WM-Qualifikation. «Es geht darum, das beste Torverhältnis zu haben. Das werden wir nach dem heutigen Spiel sicher nicht mehr aus der Hand geben.







Artikel teilen

Artikel teilen