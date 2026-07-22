Der Range Rover bekommt jetzt eins auf den Deckel. Als fünfte Baureihe für ihre feudale Familie bringt Land Rover 2027 einen Grand Tourer, der flacher wird als bislang jedes andere Modell der Marke.

Gaydon (dpa/tmn) – Familienzuwachs bei Range Rover: Die noble Land Rover-Tochter leistet sich ein fünftes Modell und tastet sich dafür mit einem Grand Tourer weiter vom Abenteuer auf den Asphalt zurück.

Denn der Viertürer von bald fünf Metern Länge wird nicht nur der bislang flachste Range Rover in der Geschichte, sondern Markenchef Martin Limpert nennt ihn zudem auch das Modell, das einem klassischen Pkw am nächsten ist. Allerdings ohne, die typischen Tugenden eines Range Rovers im Gelände aufzugeben.

GT nutzt völlig neue Plattform – mit E-Antrieb an allen 4 Rädern

Der für 2027 erwartete Range Rover GT nutzt dem Hersteller aus Gaydon zufolge eine völlig neue Plattform, die erst einmal mit einem elektrischen Antrieb an allen vier Rädern starten wird. Später seien allerdings auch Version mit Hybrid-Antrieb möglich, so Land Rover weiter.

Zu den technischen Eckdaten der Plattform macht der Hersteller noch keine Angaben. Als Messlatte gilt deshalb erst einmal der elektrische Range Rover, der zum Jahreswechsel in den Handel kommen soll. Für ihn haben die Briten zwei Motoren mit zusammen über 377 kW/500 PS in Aussicht gestellt sowie einen 800 Volt-Akku, der mit 350 kW geladen werden kann und für über 550 Kilometer Normreichweite steht.

Der Preis? – von einer sechsstelligen Summe ist auszugehen

Auch zum Preis lassen sich die Briten noch nichts entlocken. Mit Blick auf die von Limpert ausgegebene Positionierung als luxuriöses Langstreckenauto mit First Class Kabine ist allerdings von sechsstelligen Summen auszugehen.