Der Super Bowl am Ende der NFL-Saison findet nahe Los Angeles statt - und sowohl die Bills als auch die Rams sind Favoriten aufs Dabeisein. Im direkten Duell bieten sie ein großes Spektakel.

Inglewood (dpa) – Die Buffalo Bills haben das Duell zweier Football-Schwergewichte mit den Los Angeles Rams gewonnen und in der NFL einen beeindruckenden Erfolg eingefahren. In Inglewood, wo beide Teams im Februar um den Super Bowl spielen wollen, siegten die Bills auswärts nach Verlängerung ein 37:34. Die Zuschauer in Kalifornien bekamen zum Abschluss des Spieltags hervorragende Unterhaltung geboten, allein in der zweiten Halbzeit erzielten die beiden Mannschaften zusammen sieben Touchdowns.

Für die Entscheidung sorgte ein Field Goal in der Verlängerung – nachdem die Rams einen eigenen Versuch geblockt bekommen hatten und den dritten Sieg im fünften Saisonspiel vergaben. «Die Special Teams waren großartig heute Abend», sagte Bills-Quarterback Josh Allen nach dem vierten Sieg seiner Mannschaft. «Es fühlt sich gut an, auf dieser Seite zu stehen.»

Duell zweier Super-Bowl-Kandidaten

Das Starensemble der als klarer Super-Bowl-Favorit in die Saison gestarteten Rams gegen die Bills um Quarterback Josh Allen – das Montagabendspiel versprach einen Football-Leckerbissen. Und den gab es.

Zwei Field Goals und eine 6:0-Führung für Buffalo im ersten Viertel waren noch keiner Rede wert, dann aber erzielte Davante Adams den ersten Touchdown für die Gastgeber – und das hochmoderne SoFi Stadium im Süden von Los Angeles erwachte zum Leben.

Immer abwechselnd erzielten die beiden Mannschaften danach noch acht weitere Touchdowns, die Partie war durchgehend spannend auf hohem Niveau. Adams kam am Ende auf zwei Touchdowns, bei den Bills war Runningback James Cook mit ebenfalls zwei Touchdowns am erfolgreichsten.

Ein Ballverlust von Cook gab den Rams allerdings auch eine Riesenchance auf den Sieg – die sie nicht nutzen konnten. Der Field-Goal-Versuch wurde geblockt, danach ließen sich die Bills die Gelegenheit für den Sieg nicht mehr nehmen.