Die Los Angeles Rams sind der große Favorit auf den Sieg im Super Bowl. Die Pleite zum Start gegen die 49ers war entsprechend peinlich und kam unerwartet. Zu Hause aber zeigt das Team sein Potenzial.

Inglewood (dpa) – Mit NFL-Rückkehrer Aaron Donald haben die Los Angeles Rams ihre peinliche Auftaktpleite vergessen gemacht und das Heimspiel gegen die New York Giants gewonnen. Gegen die New York Giants holte der Favorit auf den Super-Bowl-Sieg ein 28:6. Donald, einer der am meisten gefürchteten Verteidiger der National Football League, kam dabei erstmals seit seinem Rücktritt vor zweieinhalb Jahren wieder zum Einsatz und verstärkte die Defensive der Rams.

«Es hat sich gut angefühlt nach zwei Jahren wieder zu spielen – und wir haben gewonnen», sagte Donald. «Meine Kinder waren sehr aufgeregt, mich Football spielen zu sehen.» Ohne Donald, der nicht nach Australien gereist war, hatten die Rams vor eineinhalb Wochen in Melbourne gegen die San Francisco 49ers noch 7:27 verloren und überhaupt nicht wie ein Titelkandidat ausgesehen.

Rams-Offensive wirkt stark verbessert

Im ersten Heimspiel der Saison zeigte die Offensive um Quarterback Matthew Stafford nun aber, warum die Experten so sicher sind bei ihren Prognosen. Stafford verbuchte vier Touchdownpässe und warf über insgesamt 327 Yards Raumgewinn. Davante Adams fing zwei Touchdowns und sammelte mit seinen acht gefangenen Pässen 195 Yards Raumgewinn. «Wir haben besser gespielt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir noch effektiver hätten sein können, aber die Jungs haben gut gespielt», sagte Stafford im US-Fernsehen.

Die Giants verloren früh ihren Quarterback Jaxson Dart, der sich am Knie verletzte und nach der Szene im ersten Viertel nicht mehr aufs Spielfeld zurückkehren konnte. Jameis Winston als Ersatz hatte einen Fehlpass und brachte nur 11 seiner 27 Versuche zu einem Mitspieler.