Wiggins verteidigt Führung bei Tour de Romandie

Der britische Radprofi Bradley Wiggins hat die Führung im Gesamtklassement bei der Tour de Romandie in der Schweiz verteidigt. Der Kapitän des britischen Sky-Teams führt weiter mit sieben Sekunden vor seinem Mannschaftskollegen Michael Rogers (Australien).

Bradley Wiggins (l) und Mark Cavendish auf der 2. Etappe.

Foto: Jean-Christophe Bott – DPA

Den Tagessieg im Ziel der zweiten Etappe feierte nach 149 Kilometern in Moutiers der Franzose Jonathan Hivert. Nach seiner weiterhin starken Vorstellung gilt Wiggins als Topfavorit für den Gesamtsieg, den sich im Vorjahr der spätere Tour-de-France-Gewinner Cadel Evans (Australien) gesichert hatte. Wiggins rechnet sich in diesem Jahr bei der Tour einiges aus, genau wie beim olympischen Zeitfahren in London.

Bester deutscher Profi bei der am Sonntag zu Ende gehenden Tour de Romandie bleibt Andreas Klöden. Weltmeister Mark Cavendish (Großbritannien) verlor in Moutiers über fünf Minuten auf den Tagessieger.