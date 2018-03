Welte Meisterin über 500 Meter Zeitfahren

Teamsprint-Olympiasiegerin Miriam Welte hat bei den 126. deutschen Meisterschaften der Bahnradsportler in Frankfurt/Oder ihren Titel im Zeitfahren über 500 Meter souverän verteidigt.

Foto: Patrick Pleul – DPA

Die 25-Jährige aus Kaiserslautern fuhr mit 34,696 Sekunden die deutlich schnellste Zeit. Platz zwei und drei gingen an die Cottbuserin Charlott Arndt (36,442) und Janine Bubner aus Berlin (38,206). Welte hatte den Olympiasieg in London zusammen mit Kristina Vogel errungen.

Eric Engler holte sich den Titel über 1000 Meter Zeitfahren. Der 21 Jahre alte Cottbuser tritt damit die Nachfolge von Weltmeister Stefan Nimke (Schwerin) an, der in diesem Jahr nicht am Start war. Mit einer Zeit von 1:02,112 Minuten verwies der Dritte des vergangenen Jahres Robert Förstemann (Gera/1:02,445) auf Platz zwei. Dritter wurde der Chemnitzer Sascha Hübner (1:02,486).

Deutscher Meister in der Mannschaftsverfolgung der Frauen über 3000 Meter wurde das Team des Landesverbandes Berlin mit einer Zeit von 3:35,440 Minuten vor dem badischen Mannschaft Vita Classica.