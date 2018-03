Vuelta: Movistar gewinnt Auftakt-Mannschaftszeitfahren

Das Radsportteam Movistar hat zum Auftakt der Spanien-Rundfahrt das Mannschaftszeitfahren für sich entschieden. Nach 16,5 Kilometern durch Pamplona verwies der Profirennstall Rabobank und Omega Pharma-Quick Step auf die Plätze zwei und drei.

Foto: Jose Manuel Vidal – DPA

Movistar, in dem Vuelta-Titelverteidiger Juan Jose Cobo fährt, benötigte für den Kurs 18:51 Minuten und hatte im Ziel zehn Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Führender in der Gesamtwertung ist der Spanier Jonathan Castroviej. Insgesamt sind bei der 67. Auflage der Vuelta 219 Profis an den Start gegangen. Darunter ist auch der ehemalige Tour-de-France-Sieger Alberto Contador, der nach einer abgelaufenen Dopingsperre seine erste große Landesrundfahrt bestreitet.

Auf der zweiten Etappe wartet auf die Fahrer am Sonntag die Strecke von Pamplona nach Viana über 181,4 Kilometer. Das Profil sollte den Sprintern im Feld liegen und auch John Degenkolb aus Erfurt Chancen auf den Tagessieg bieten.