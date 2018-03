Voigt will weitermachen: Drei Angebote

Der 40-jährige Radprofi Jens Voigt hat drei Angebote, um seine Karriere im kommenden Jahr fortzusetzen.

Foto: Yorick Jansens – DPA

«Ich habe drei konkrete Angebote vom Sky-Team, von Saxo-Bank und auch unser RadioShack-Team hat noch längst nicht das Optimum rausgeholt. Vielleicht bleibe ich auch dort», sagte Voigt der Nachrichtenagentur dpa.

Als ältester Teilnehmer der am 22. Juli zu Ende gegangenen 99. Tour de France hatte der in Berlin lebende Mecklenburger mit seinem RadioShack-Team die Mannschaftswertung gewonnen.

Die Zukunft der amerikanisch-Luxemburger Equipe RadioShack ist allerdings aus verschieden Gründen ungeklärt. Teammanager Johan Bruyneel steht zusammen mit seinem ehemaligen Schützling Lance Armstrong im Fokus der Ermittlungen der US-Anti-Doping-Agentur USADA und fehlte schon bei der Tour. Ihm droht eine lebenslange Sperre. Zudem soll das Team in erheblichen finanziellen Schweirigkeiten stecken. Mehrere Fahrer klagten beim Weltverband UCI wegen rückständiger Gehaltszahlungen.

Außerdem ist bei RadioShack weiter der Fall Fränk Schleck anhängig. Der Luxemburger Profi hatte die Tour am zweiten Ruhetag verlassen, nachdem ihm die Einnahme eines Diuretikums nachgewiesen worden war.

Am wahrscheinlichsten ist Voigts Rückkehr in sein früheres Saxo-Bank-Team, in dem er auf den ab August nach seiner Dopingsperre wieder startberechtigten Alberto Contador treffen würde. «Ich habe mich noch nicht entschieden», sagte Voigt.